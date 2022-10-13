

عبدالكريم أحمد



اعتمد المجلس الأعلى للقضاء خلال جلسة عقدها ترشيحات المناصب القضائية الشاغرة. وأفاد مصدر مطلع بأن المجلس اعتمد ترشيح رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي رئيسا له ورئيسا لمحكمة التمييز، إلى جانب استمراره رئيسا للمحكمة الدستورية. وأضاف أن المجلس اعتمد أيضا نائب رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد أبوصليب رئيسا لهذه المحكمة، ووكيل محكمة التمييز المستشار يونس الياسين نائبا له.



وبشأن المستشار إسحق الكندري، أفاد المصدر بأنه سيصبح بقوة القانون عضوا في المجلس الأعلى للقضاء بناء على السن والأقدمية.



ولفت المصدر إلى أن المجلس سيرفع ترشيحه إلى وزير العدل لإحالته إلى مجلس الوزراء لإصدار مرسوم خاص بكل منصب قريبا.