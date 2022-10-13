تأجيل "افتتاحية" المجلس يومين لا يترتب عليه بطلان المجلس أو قراراته

4 حقائب وزارية مازالت شاغرة

تعيين د. معاذ سليمان الملا مستشاراً لرئيس الوزراء

مريم بندق



كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لم يبلغ الوزراء العائدين حتى الآن بموعد إعلان الحكومة الجديدة. هذا، وتوقعت المصادر أن يكون التعديل على مرسوم التشكيل المعلن غير موسع ويشمل 4 وزراء، وستضم الحكومة الجديدة نائبين لرئيس الوزراء وامرأتين، وهناك جهود لضم عضوين من البرلمان. وعزت المصادر أسباب اعتذارات بعض النواب الى تمسك الحكومة بعقد الجلسة الافتتاحية الثلاثاء المقبل، حيث أبلغ رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نوابا بأن مرسوم تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء دستوري. و«الأنباء» تنشر أسماء الوزراء المؤكدة عودتهم:



٭ الشيخ طلال الخالد النائب الأول ووزير الداخلية.



٭ د.محمد الفارس نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون مجلس الوزراء.



٭ الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع.



٭ الشيخ سالم عبدالله الصباح وزيرا للخارجية.



٭ د.رنا الفارس وزيرة دولة لشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



٭ عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.



٭ عبدالوهاب الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.



٭ مازن الناهض وزيرا للتجارة والصناعة.



٭ هدى الشايجي وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعة ووزيرة دولة لشؤون المرأة والطفولة.



٭ د.مثنى طالب سيد عبدالرحمن الرفاعي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.



٭ د.أحمد العوضي وزيرا للصحة.



٭ خليفة ثامر الحميدة وزيرا للأشغال والكهرباء.



هذا، وعلمت «الأنباء» أن الوزراء الجدد لحقائب العدل والأوقاف، وشؤون مجلس الأمة، والنفط مازالت تتم مشاورات شغلها.



تعيين د.معاذ سليمان الملا مستشاراً لرئيس الوزراء





علمت «الأنباء» انه تم تعيين د.معاذ سليمان الملا مستشارا لرئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

تأجيل "افتتاحية" المجلس يومين لا يترتب عليه بطلان المجلس أو قراراته

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" ان الحكومة التي رفعت مرسوم الدعوة لعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة في 11 أكتوبر الجاري استقالت بعد صدوره، وصدر أمر أميري بقبولها و تكليفها بتصريف العاجل ، جاء ذلك ردا على معلومات بأن الحكومة المستقيلة غير مختصة بإصدار الدعوة لانعقاد الجلسة .

وبشأن تأجيل الجلسة " يومين " والذي تم بناء على مرسوم صادر من حكومة تصريف العاجل في الوقت الصادر فيه مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، ردت المصادر قائلة : حكومة تصريف العاجل مازالت قائمة وتملك رفع مشروع المرسوم بتأجيل دور الانعقاد للقيادة السياسية لأن الحكومة الصادر بها مرسوم لم تقسم حتى الآن اليمين الدستورية.

وحول الأثر المترتب على ذلك أجابت المصادر : لا يترتب عليه بطلان المجلس أو بطلان قرارات الجلسة ، مشددة على أن عقد الجلسة في 18 الجاري دستوري لان هذا التاريخ يقع ضمن مدة الفصل التشريعي الأول.

4 حقائب وزارية مازالت شاغرة

علمت " الأنباء" أن المشاورات مازالت تتم لشغل حقائب: العدل، والأوقاف ، وشؤون مجلس الأمة، والنفط .

تعيين د. معاذ سليمان الملا مستشاراً لرئيس الوزراء

علمت " الأنباء" انه تم تعيين د. معاذ سليمان الملا مستشارا لرئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.