أقامت إدارة الأنشطة المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي فعالية ثقافية أسرية تحت عنوان "النجاح رحلة" خلال الفترة من 10- 12 أكتوبر، وذلك بمبنى الجمعية الجديد في منطقة الروضة بمشاركة 3 جهات و200 طالب وطالبة.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية عبد الرحمن عبد الله الشطي : بادرت جمعية الإصلاح الاجتماعي بمساندة الأسر في المسؤولية التعليمية للأبناء من خلال الفعالية الثقافية الأسرية التربوية " النجاح رحلة " للمساهمة في تنمية المهارات الدراسية لدى أبناءهم وتنمية المهارات الخاصة باللغة العربية على وجه الخصوص مثل تحسين القراءة والكتابة والإلقاء باللغة العربية من خلال متخصصين ذوي كفاءة عالية، وذلك لجميع المراحل الدراسية من خلال مجموعة من الورش والألعاب والمسابقات والفقرات التربوية الممتعة بالإضافة إلى مشاركات مكتبات الكتب المتميزين .



وأضاف : أقيمت برامج الفعالية على مدار 3 أيام بحضور 200 طالب وطالبة، ومشاركة 3 مكتبات كتب متميزة وهي مكتبة حزاية ومكتبة ضحى ومكتبة عالمي الممتع، وعدد من المدربين المتخصصين، حيث تمت إقامة 6 ورش تربوية وتعليمية ممتعة لطلاب المرحلة الابتدائية، وهي ورشة " زورقي الورقي " و ورشة "عالم الحكايات" و ورشة " لغتي هويتي " وهي ورش متخصصة بقراءة القصص بطريقة تفاعلية و ممتعة مع طلبة المرحلة الابتدائية مع تعلم مفردات لغوية متنوعة وورشة اللوحة العملاقة يشرف عليها رسام متخصص برسم الجداريات، ويهدف من خلال هذه الورشة إلى تعزيز الروح الوطنية لدى طلاب المرحلة الابتدائية من خلال رسم لوحة عملاقة لعلم الكويت، بالإضافة إلى ورشة " أنا غير " ورشة تفاعلية لتعزيز الثقة بالنفس لدى طلاب المرحلة الابتدائية وورشة " إلعب ويانا "، وهي ورشة تفاعلية وممتعة لتعزيز القيم التربوية .

وتابع : أقيمت 5 ورش للمرحلتين المتوسطة والثانوية متخصصة بمهارات التفوق الدراسي، وهي ورشة الطالبة الشعلة على مدى يومين متتاليين ، الورشة الأولى لطالبات المرحلة المتوسطة والثانية لطالبات المرحلة الثانوية، وورشة الدراسة الذكية على مدى يومين متتاليين، الورشة الأولى لطلاب المرحلة المتوسطة والثانية لطلاب المرحلة الثانوية، وورشة " الكتابة الإبداعية " لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية .



وأوضح الشطي أنه تم توفير شاشة عرض سينمائية لعرض الأناشيد التعليمية طوال فترة الفعالية، وتخصيص ركن المكتبات لأولياء الأمور من الآباء والأمهات للاطلاع على آخر إصدارات الكتب التربوية مما لاقى استحسان الحضور لتنوع الفقرات بالنسبة لجميع أفراد الأسرة ليتحقق الهدف من شعار هذا المهرجان الأسري "النجاح رحلة" .