أعلن الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني، عن استبدال الدعوات الموزعة الأسبوع الماضي لحضور افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر بدعوات جديدة.

وقال اللوغاني في بيان صحافي اليوم، إنه بناءً على المرسوم رقم 195/2022 بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة إلى يوم الثلاثاء الموافق 18 من اكتوبر 2022 تم إلغاء الدعوات السابقة التي وزعت بناءً على الموعد السابق ولن يتم قبولها للحضور .

وأضاف أنه سيتم توزيع دعوات جديدة لكبار المسؤولين والشخصيات والنواب السابقين لحضور جلسة الافتتاح المقررة يوم الثلاثاء المقبل وفقا للمرسوم المشار إليه.