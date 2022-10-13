بدعم مقدم من الأمانة العامة للأوقاف، قامت جمعية الإغاثة الإنسانية بتنفيذ مشروع توزيع لحوم الأضاحي لعام 2022م، حيث تم توزيع عدد 208 أضحيات لعدد 832 أسرة.

وقال علي الحسينان، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس قطاع المشاريع بالجمعية، ان هذا المشروع المتميز يهدف إلى توفير لحوم الأضاحي للأسر المتعففة داخل الكويت.

وأوضح الحسينان، أنه يتم اختيار الأسر الأكثر احتياجاً وفقاً لقاعدة بيانات الجمعية المحدثة.

وثمن الحسينان دور الأمانة العامة للأوقاف في خدمة الفئات الأكثر احتياجاً داخل دولة الكويت لا سيما الأسر المتعففة في مثل هذه المناسبات الدينية والتي يحثنا فيها ديننا الحنيف على الترابط والتراحم.