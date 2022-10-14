كشفت هواوي مؤخرا عن هاتف nova 10 Pro الجديد، بتصميمه العصري الساحر مع براعة التصنيع المتطورة وتصميم Star Orbit Ring المبهر على ظهره، والذي يقدم كل ما يريده الشباب في الهواتف الذكية.



وسيتوافر هاتف nova 10 Pro باللون رقم 10 الفضي النجمي (Starry Silver) بالإضافة إلى اللون الأسود النجمي (Starry Black) المتميز والرائع في الكويت مع الطلبات المسبقة التي تبدأ في 20/10/2022 بسعر 139.9 دينارا من منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين.



ويزود الهاتف بكاميرتين أماميتين لالتقاط صور سيلفي رائعة، إحداها بدقة 60 ميجابكسل ذات ضبط تلقائي للصورة، والتي تدعم زاوية عريضة تبلغ 100 درجة وجودة فيديو بدقة 4K وتوفر دقة ممتازة بالإضافة إلى حساسية عالية للضوء، والأخرى كاميرا تصوير صور مقربة بدقة 8 ميجابكسل تدعم التقريب البصري 2X وتقريب رقمي يصل إلى 5X لالتقاط صور سيلفي قريبة للغاية.



كما تم تجهيز الهاتف بكاميرا خلفية RYYB Ultra Vision بدقة 50 ميجابكسل، والتي تتكون من كاميرا رئيسية للتصوير فائق الرؤية وكاميرا ماكرو فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا بورتريه بعمق.

يأتي نظام الكاميرا هذا مع عدد كبير من الميزات المفيدة، بما في ذلك التركيز البؤري التلقائي السريع مع خاصية QPD، وFollow Focus التي تسمح لك بقفل التركيز على موضوع ما، ووظيفة Portrait Video التي توفر تأثيرات بوكيه طبيعية للخلفيات.

ومع هاتف nova 10 Pro، لا يستغرق شحن الهاتف سوى دقائق، حيث يدعم الهاتف تقنية الشحن فائقة السرعة من هواوي بقدرة 100 واط والمزودة بوضع Turbo Mode الجديد، والتي تشحن بطارية الهاتف 10 دقائق فقط بنسبة 60% وشحنها بالكامل في غضون 20 دقيقة فقط.