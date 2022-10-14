عبدالكريم العبدالله



دشنت جمعية العلاج الطبيعي بالشراكة مع مركز الكويت لمكافحة السرطان فعالية توعوية لعلاج «التورم الليمفاوي» والذي يعتبر احد مضاعفات استئصال الثدي والغدد الليمفاوية، تحت شعار «ذراعك خط احمر» والتي تستمر لمدة 3 ايام في الأفنيوز.



وقالت رئيس جمعية العلاج الطبيعي ورئيس قسم العلاج الطبيعي بمركز الكويت لمكافحة السرطان هناء الخميس إن التورم الليمفاوي عبارة عن تجمع سوائل من الماء والبروتين تحت الجلد مباشرة، وقد تكون سطحية نتيجة حدوث خلل بالجهاز الليمفاوي، وذلك بعد عمليات استئصال سرطان الثدي او استئصال جزء من الغدد الليمفاوية، أو أن يحدث التورم بعد اي نوع من انواع العلاجات السرطانية كالعلاج الكيماوي او العلاج الاشعاعي، كما أن هناك أسبابا جينية لبعض المرضى في حدوث التورم الليمفاوي.



وتابعت: وتلك الاسباب تسبب خللا بالجهاز الليمفاوي، الذي يؤدي إلى تراكم السوائل في الذراع مع الوقت، ما يؤدي الى عدم قدرة الجهاز الليمفاوي على تصريف هذه السوائل، ومن هنا يؤدي الى قصور في اداء وظائف الحياة اليومية، ما يؤثر على نمط الحياة الصحي.



ولفتت الخميس الى أن علاج التورم الليمفاوي فقط في قسم العلاج الطبيعي في مركز الكويت لمكافحة السرطان حيث يضم متخصصين لديهم شهادات معتمدة في علاج هذه الحالات، لافتة الى أن عدد المصابين بمرض التورم الليمفاوي في الكويت بلغ حسب آخر احصائية 485 مصابا.