

أسامة أبو السعود



شاركت وزارة الأوقاف في الاجتماع الثامن للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحضر الاجتماع ممثلا عن وزير العدل ووزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون النزاهة، وكيل وزارة الأوقاف م.فريد عمادي عبر تقنية الاتصال المرئي يوم أمس الخميس.



وقد ألقى الوكيل م. عمادي كلمة أكد فيها أهمية أوراق العمل المطروحة في هذا الاجتماع وخاصة ورقة العمل المقدمة من الكويت بعنوان الرؤية المستقبلية المشتركة لوزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تمثل منهجا استرشاديا وفكرا واعيا للتعامل والتعاون بين الدول الأعضاء والتنسيق فيما بينها لمواجهة مستجدات الواقع وتحديات المستقبل، حيث ركزت هذه الرؤية المستقبلية على عدة مرتكزات أهمها نشر الوسطية والاعتدال الفكري والمنهجي لمواجهة أي فكر متطرف برؤية واضحة تأخذ في اعتبارها الخصوصية الخليجية، وثاني هذه المرتكزات تأهيل أئمة وخطباء المساجد وتعزيز الدور المناط بهم وإعدادهم ورفع قدراتهم ليكونوا مراكز إشعاع وحملة مشاعل لرسالة وزارات الأوقاف في الخليج، وثالث هذه المرتكزات تعزيز دور الشباب وإدارة مواهبهم لأنهم عماد أمتنا وثروة حاضرنا ومستقبلنا، والاستثمار فيهم يعني تنمية حضارية شاملة للنفس والذات والمجتمع، كما أكد عمادي على أن أخطر القضايا التي ترهق الأمة الإسلامية هو انحسار الفكر الوسطي وترك فراغ ثقافي خلفه يستغله فكران، فكر التطرف والإقصاء، وفكر التغريب العقدي.



وقد اعتمد الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 5 أوراق عمل مقدمة من الكويت، وفي مقدمتها ورقة آلية العمل الموحدة الاسترشادية في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارات وهيئات الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك تم اعتماد الرؤية المستقبلية المشتركة لوزارات الأوقاف والشئون الإسلامية، وقد تضمنت هذه الرؤية المستقبلية مرتكزات ستة أساسية يندرج تحتها مواضيع ذات أهمية كتعزيز المواطنة الصالحة ونشر الوسطية والاعتدال الفكري والمنهجي لمواجهة الفكر المتطرف وتأهيل أئمة وخطباء المساجد وتعزيز الدور المناط بهم بالإضافة إلى تعزيز دور الشباب وإدارة مواهبهم وتعزيز دور المرأة القيمي في المجتمع مع تنمية وتطوير الأداء بمؤسسات العمل الوقفي، كما تم اعتماد ورقة العمل بشأن استضافة الشخصيات الغربية العالمية في مجالات عدة وتعريفهم بسماحة ووسطية الدين الإسلامي وكذلك اعتماد ورقة حول أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الدعوة الإسلامية وورقة عمل أخرى عن أبرز ما يثار حول الإسلام في العصر الحديث وكيفية الرد عليها.



كما اعتمد الوزراء مقترح المملكة العربية السعودية حول مكافحة الإرهاب وما قدمته الدول الأعضاء جميعا حول موضوعات للندوات التفاعلية لعام 2023 في مجال تبادل والبحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي وكذلك تم اعتماد إقامة يوم عالمي للوقف الإسلامي.