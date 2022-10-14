القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تقف على أرض صلبة وقادرة على تخطي كافة التحديات وعبور الأزمات، التي يمر بها العالم أجمع وليست مصر فقط، بفضل الأمن والاستقرار في البلاد.



وقال الرئيس السيسي - في كلمة مرتجلة خلال الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية امس - إن مصر نجحت في مواجهة الإرهاب، كما عبرت الكثير من الأزمات والتحديات في السابق، مضيفا «ان المرحلة الصعبة الحالية التي نمر بها الآن، سنعبرها بخير وسلام بفضل من الله، ونحن نتابع كل المصاعب التي يمر بها العالم أجمع، وليست مصر فقط».



وتابع: «إن أزمة كورونا مرت آثارها بسلام.. واليوم نستطيع أن نقول إن تداعياتها وآثارها يمكن التعايش معها، وأيضا تلك الأزمة التي نعاصرها حاليا حتى لو كان لها آثار سلبية الآن لكنها أزمة وستنقضي بإذن الله».



وأكد الرئيس السيسي أن ما يبقى هو الأوطان والبلاد والاستقرار والأمان والسلام، ولن تتقدم أية دولة في العالم وتعبر مشاكلها سوى بالأمن والاستقرار، مشددا على أن المشاهد التي نراها حولنا الآن، تؤكد أن الجهد المبذول ليس من رجال الجيش والشرطة فقط، ولكن من كل مواطن مصري للحفاظ على الدولة المصرية، هو جهد مشكور وهو ما يجعل الـ 104 ملايين نسمة الموجودين على أرض مصر يعيشون بأمل في المستقبل، مؤكدا أن مصر ستعبر كل المصاعب بفضل الله، ونحن في خير وبخير.



وأضاف الرئيس أن التخرج من الكلية يعد خطوة مهمة ورائعة في حياة كل خريج سواء كان من الكليات العسكرية أو حتى من الكليات المدنية، مشددا على أهمية الإرادة حتى يستطيع الإنسان التغلب على كافة الأمور والتحديات ومعالجتها.



ووجه الرئيس السيسي حديثه لخريجي الكليات العسكرية قائلا: «لن أنسى أن أقول للضباط الجدد الخريجين، وقد كررت كلامي هذا من قبل في حفل تخرج طلبة أكاديمية الشرطة، يجب أن تنتبهوا، فدوركم كبير، ورأيتم التضحيات التي تم تقديمها ليس فقط خلال الـ 7 أو 8 سنوات الماضية، ولكن أيضا في حرب السادس من أكتوبر 1973، والذي نحتفل بذكرى انتصاراته كل عام، اليوم نتذكر أسماء قادة عظماء سابقين وشهداء ومصابين في حرب أكتوبر ضحوا من أجل الوطن».