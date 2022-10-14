مبارك الخالدي



تنطلق مساء اليوم على ستاد علي صباح السالم بنادي النصر منافسات المجموعة الثامنة المؤهلة لكأس آسيا للشباب تحت 20 سنة المقرر إقامتها في اوزبكستان 2023.



وتضم المجموعة منتخبنا الوطني وأستراليا والعراق والهند.



ويدشن الأزرق مشواره في التصفيات اليوم بمواجهة استراليا، ويسبق اللقاء المواجهة التي تجمع العراق مع الهند.

ويتأهل الى الأدوار النهائية صاحب المركز الأول لينضم الى أوائل المجموعات الأخرى، إضافة الى افضل خمسة منتخبات حلت في المركز الثاني على مستوى القارة.

واستعد الأزرق لخوض التصفيات عبر برنامج طويل أقيمت خلاله ثلاثة معسكرات كانت في صربيا والبوسنة والهرسك والقاهرة، كما لعب مباراة أخيرة أمام فريق القادسية تحت 21 سنة وتمكن من الفوز 4-0.



ورغم صعوبة المواجهات، خصوصا مباراة الافتتاح اليوم، إلا أن الجهاز الفني يعول على الروح العالية للاعبين والتزامهم بالتعليمات الفنية أمام خصم قوي ومتطور يعتمد على القوة البدنية ويضم نخبة لافتة من اللاعبين.



إلى ذلك أكد مدربو المنتخبات المشاركة في تصريحاتهم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح امس على صعوبة المنافسة في المجموعة، مؤكدين ان هدفهم هو التأهل الى نهائيات كأس آسيا.



وقال مدرب منتخبنا الوطني محمد الفيلكاوي: إننا نطمح الى التأهل، واللاعبون لديهم الرغبة في تحقيق النتائج الإيجابية رغم صعوبة المجموعة والمواجهات، وتبقى الحظوظ متساوية بين المنتخبات الأربعة.

من جهته، قال مدرب المنتخب الاسترالي تريفر مورجين إن التصفيات تحد جديد بالنسبة لنا ونحن نشارك من اجل التأهل والبحث عن صدارة المجموعة التي تعتبر والأصعب.



بدوره، أكد مدرب منتخب العراق عماد محمد ان المجموعة الثامنة هي الأصعب والأقوى في التصفيات، لكننا نطمح الى الصدارة والتأهل الى النهائيات، كما قال مدرب منتخب الهند شانمو فينكاتيش إن حظوظ المنتخبات الأربعة متساوية وتمتلك الطموح الى التأهل وسنبذل قصارى جهدنا من اجل الصدارة.



العراق يلتقي الهند في افتتاح التصفيات.. والفيلكاوي: الحظوظ متساوية