بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس د.عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاه إياها مجلس النواب بانتخابه رئيسا لجمهورية العراق الشقيق، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد لكل ما فيه خير العراق الشقيق وتحقيق تطلعات شعبه الكريم، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة التي تربط الكويت بجمهورية العراق الشقيق والتأكيد على التطلع المشترك نحو تعزيز أواصر هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما المشتركة، راجيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية العراق الشقيق وشعبها الكريم دوام الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.