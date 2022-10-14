أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية خدمة تغيير عنوان السكن للفرد الكويتي كخدمـة جديدة وحصريـة عبر التطبيـق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل.



وأشارت الهيئة في حسابها على تويتر، إلى ان الخدمة لا تسمح بتغيير العنوان من ملك إلى إيجار إلا بإثبات عدم صلاحية السكـن في العقـار مثل ترخيص الهدم أو البناء أو غيره من الأسباب المانعة للسكن في العقـار ، بينما تسمـح الخدمـة بتغيير العنوان من ملك إلى إيجار أو من إيجار إلى ملك.

وقد أوضحت الهيئة أنه عند تقديم المعاملة من قبل المؤجر سيصل إشعار إلى المالك لتأكيد الموافقـة على المعاملـة وذلك من خلال تطبيــق سهـل ، لذا فإنه يتوجب على المؤجر التأكد مـن اشتراك المـالك فـي التطبيق.