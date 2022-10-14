الشارقة - عبدالحميد الخطيب

كان الفنان أحمد مال الله، على موعد مع "حوار النجوم" خلال انشطة الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، حيث أكد أن فيلم "كيف تسمعني أجب" يشكل نقطة مفصلية في حياته الفنية، وأن التراث فن ولغة وموروث شعبي وأمثال، وهو كل متكامل يرتبط بالبيئة التي نعيش فيها، مشيراً إلى أن لغة الطفل صعبة، ونجاح المهرجان في استهداف فئة الصغار والشباب نقطة نجاح كبيرة تحسب لإمارة الشارقة ورسالتها الثقافية للعالم.

وأشار مال الله إلى تجربته الأولى، حيث نصح الشباب بأن لا يلتفتوا منذ البداية إلى أداء أدوار الصف الأول، فالتدرج هو سنة الكون، لافتاً إلى أن تجربته الأولى كانت عبارة عن دور شخص "سكران" تتكون من 8 كلمات، ثم أوصلها بعد التأمل إلى 24 كلمة، وهذا الدور المسرحي الذي كان تجربته الأولى نال عليه لقب "أفضل ممثل واعد"، وكرَّمه عليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وعن وسائل التواصل الاجتماعي، قال: تساعد الشباب على تحقيق طموحاتهم، وتمثل لهم فرصة ذهبية قليلة التكلفة للظهور أمام الجمهور وكسر حاجز الخوف، وهي عامل يثري المواهب، ويعزز بذور الإبداع لدى هم.

وحول عمله الذي يشكل نقطة مفصلية في حياته الفنية، لم يتردد أحمد مال الله في اختيار فيلم "كيف تسمعني أجب"، ونوه إلى الكاتب عبدالله زيد حمَّله مسؤولية كبرى في هذا العمل الكوميدي الإماراتي الضخم، الذي يعد من أنجح الأعمال محلياً وعربياً.

وتوجه مال الله بنصيحة إلى الفنانين بضرورة التركيز على حضور البروفات واللقاء مع فريق العمل قبل موعد التسجيل أو التصوير، مؤكداً أنها عامل مؤثر في تداول النص وعلاجه والتشاور بين الفنان والمخرج والكاتب حول العديد من النقاط التي قد يتدخل الممثل من خلالها في اختيار الشخصية وطريقة أدائها، وقد يقترح الممثل على المخرج أفكاراً محدَّدة خلال البروفات يكون لها تأثير كبير على سير العمل.

واختتم أحمد مال الله حديثه بالقول: التراث فن ولغة وموروث شعبي وأمثال، وهو كل متكامل يرتبط بالبيئة التي نعيش فيها، وأنا أعشق الفنون الغنائية التراثية وهي عشقي الأول، ولا يعني كوني ممثلاً أن أترك الفنون الغنائية الشعبية، والشهرة في التمثيل لا تعني أن أستغني عن موهبتي وشغفي بالغناء الشعبي.

"سلامة الطفل" تسرد قصصاً مصورة للتوعية بقواعد السلامة

جمعت إدارة "سلامة الطفل" بالشارقة الصغار في الدورة التاسعة من "مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2022" وقدمت لهم مجموعة ورش استهدفت نشر التوعية بإجراءات السلامة من خلال سرد قصص مصورة أصدرتها الإدارة تستهدف تحقيق الفائدة والمتعة.

ونظمت إدارة سلامة الطفل 3 ورش تفاعلية لرفع الوعي لدى زوار المهرجان الصغار حول موضوعات السلامة والوقاية من الحوادث، شملت السلامة المنزلية ، والوقاية من ضياع الأطفال في الأماكن العامة ، وتجنب الإساءة للأطفال.

وقدمت نهلة حمدان، نائب مدير إدارة سلامة الطفل ورشة قصصية توعوية استمع خلالها الأطفال في ردهة الترفية بالمهرجان إلى وقائع قصة مصورة من إنتاج "سلامة الطفل" بعنوان "مسعود البطل" للكاتبة سحر نجا محفوظ ورسوم فادي فاضل، استهدفت أحداثها تعليم الأطفال قواعد وإجراءات السلامة الأساسية التي يجب مراعاتها في المنزل، ركزت أحداث القصة على تجنب العديد من المخاطر وعدم لعب الأطفال بالأدوات الحادة في المنزل.

ومن وحي قصة مصورة بعنوان "نزهة في السوق" للكاتبة صباح ديبي ورسوم فادي فاضل، تناولت ورشة توعوية أخرى تعليم الصغار إجراءات السلامة لوقاية أنفسهم من التعرض للضياع عند مرافقة أفراد العائلة في النزهات خارج المنزل وخاصة في الأسواق المزدحمة، وعدم التعامل أو التحدث مع الغرباء في غياب الأهل، ليبقى الأطفال في أمان.