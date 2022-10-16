استقبل اتحاد شركات الاستثمار وفدا من السفارة التركية، حيث تخلل اللقاء مناقشة العلاقات الاقتصادية الوطيدة التي تربط الكويت وتركيا والنظرة المستقبلية نحو توسيع نطاق التعاون المشترك وتبادل الرؤى الاستثمارية بما يخدم المصالح الثنائية خلال الفترة المقبلة.



وكان نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار عبدالله حمد التركيت في استقبال الوفد التركي برئاسة السفيرة التركية في الكويت طوبى نور سونمز في مقر الاتحاد، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك.



وفي هذا السياق، قال التركيت: «نلاحظ ترسخ مفاهيم التعاون بين كل من الكويت وتركيا عاما تلو الآخر، وتتوسع قنوات التواصل الفعال من خلال توسيع دائرة العمل الاقتصادي، سواء كان على صعيد التبادل التجاري أو السياحي أو الاستثمار المباشر».



وأشار التركيت إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين في 2021 بلغت نحو 800 مليون دولار بعدما شهدت بعض التراجع خلال 2020، نتيجة تفشي فيروس كورونا، والتي بلغت نحو 600 مليون دولار بالمقارنة مع 700 مليون خلال عام 2019.



ولفت إلى أنه بحسب أرقام هيئة الإحصاء التركية فإن قيمة التبادل التجاري خلال 2022 قد تتخطى الأعوام السابقة ما يؤشر إلى تطور مستدام في العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة مع توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2022، في إشارة إلى أن الكويت وتركيا ستشهدان نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع أن تصل في الكويت إلى 8.2% و4% في تركيا.



من جانبها، قالت السفيرة التركية لدى الكويت طوبى نور سونمز إن تركيا تتطلع لمزيد من التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، مؤكدة أن الكويت لديها مؤهلات وقدرات مالية واستثمارية ليست معروفة لدى الكثير من المستثمرين الأتراك، ما يتطلب ضرورة التواصل بين الجانبين للدفع بالاستثمارات سواء داخل تركيا أو الكويت.



وأوضحت أن تركيا لديها مقومات استثمارية ليس فقط في العقار والمقاولات وإنما في المجال الصحي والتكنولوجي، وصناعة السيارات والطاقة النووية لتوليد الكهرباء النظيفة، وغيرها من المجالات المختلفة.



وأشارت السفيرة التركية إلى أن تركيا تستطيع الاستفادة من خبرات الكويت في قطاع الاقتصاد الإسلامي وغيرها من القطاعات، لافتة إلى ضرورة توثيق العلاقات بين الجانبين من خلال زيارة وفد يمثل أعضاء الاتحاد لمكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية للعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين الكويتيين للقدوم إلى تركيا والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.



جدير بالذكر أن الأسواق التركية تعتبر بيئة مناسبة للشركات الكويتية للاستثمار وذلك مع وجود أكثر من 380 شركة ذات رأسمال كويتي تعمل في مجالات التمويل والعقارات والمواد الغذائية. وفي المقابل يوجد أكثر من 50 شركة تركية عاملة في الكويت والتي تلتزم بتنفيذ مشاريع إنشائية متعددة.



وحسب الإحصاءات الرسمية تتجاوز عدد العقارات التي اشتراها الكويتيون في تركيا منذ عام 2015 إلى 2022 نحو 13.8 ألف عقار.



ويعود السبب الرئيسي في التوجه نحو الاستثمار في العقارات التركية إلى الحركة السياحية الكبيرة من الكويت والتي شجعت على هذا النوع من الاستثمار بحيث وصل عدد السائحين من الكويت الذين دخلوا تركيا خلال عام 2021 نحو 246 ألف سائح.



ومع تنوع القطاعات التي يتم الاستثمار فيها وصلت قيمة الاستثمارات المباشرة الكويتية في تركيا إلى 2 مليار دولار في 2022 والذي يؤشر إلى عمق العلاقات على المستويات كل وإلى النظرة المستقبلية الواعدة التي تقوم على الثقة والتعاون المشترك في كافة المواضيع الإقليمية والدولية.