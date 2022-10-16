وصف الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي بن سبت القرار الذي اتخذته مجموعة «أوپيك +» في اجتماعها الأخير بشأن خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل، بـ «القرار الصائب»، وأنه جاء في الوقت المناسب، مؤكدا أن القرار أخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين التي تكتنف أداء الاقتصاد العالمي، حيت يتوقع انخفاض معدل نموه بنحو 3% خلال عام 2023.



وأوضح في بيان صحافي أن القرار جاء تماشيا مع النهج الناجح المتبع من قبل مجموعة أوپيك+ في اتخاذ خطوات استباقية من شأنها تفادي أي اختلالات في السوق النفطية خاصة على جانبي الطلب والعرض.



وأشار بن سبت إلى أن الهدف الرئيسي من القرار هو ضمان تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطية العالمية والوصول بأسعار النفط إلى مستويات مقبولة من جميع الأطراف الفاعلة في السوق.