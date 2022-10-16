دمشق - هدى العبود



ذكرت الفنانة وفاء موصللي لـ «الأنباء» أنها تستعد لبطولة الجزء الثاني من «صالون زهرة» مع الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم والفنان معتصم النهار، على أن تحل ضيفة القديرة سامية جزائري ومواطنتها الفنانة هدى شعراوي.



وكشفت موصللي عن أنها لن تتواجد على الفضائيات العربية والسورية لهذا العام من خلال الأعمال التي أبدعت في تجسيدها والخاصة بالبيئة الشامية نتيجة انشغالها بتصوير العديد من الأعمال التي من أبرزها «صالون زهرة»، و«الكرزون» الذي يشاركها بطولته عدد كبير من الفنانين السوريين، منهم أسامة الروماني، مها المصري، شكران مرتجى، ليليا الأطرش، فراس إبراهيم، علي كريم، عبير شمس الدين وغيرهم.

يذكر أن أحداث مسلسل «الكرزون» ستنطلق من تفجير مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020، وتم تصوير أحداثه كاملة في سورية، بكاميرا المخرج رشاد كوكش، ومن المتوقع أن يتم عرضه خلال موسم رمضان المقبل.