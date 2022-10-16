أشاد مدير إدارة الإعلام في وزارة الأوقاف ورئيس اللجنة الإعلامية في جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته د.أحمد العتيبي بالنجاح الكبير والمبكر الذي حققته وزارة الأوقاف في تنظيم جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته في نسختها الحادية عشرة، والتي انطلقت برعاية سامية وكريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.



وقال العتيبي في تصريح صحافي إن انطلاق الجائزة في نسختها الحادية عشرة بعد توقف دام عامين بسبب فيروس كورونا بهذا الزخم الإعلامي والانتشار الواسع الذي بات واضحا أمام الجميع ومن خلال مشاركة المؤسسات الإعلامية سواء كانت المرئية أو المقروءة أو المسموعة المحلية منها أو العربية أو الدولية.



وأضاف العتيبي أن النجاح الذي نحصده اليوم جاء نتيجة عمل دؤوب استمر لعدة أشهر، قضت خلالها جميع اللجان في عمل متناغم ومتناسق ومتقارب واصل القائمون على العمل فيه الليل بالنهار لتحقيق الريادة في تنظيم الجائزة.



وبيّن أن المشاركة الكبيرة ومن مختلف الدول والقارات دليل آخر على انتشار هذه الجائزة بين شعوب العالم، وذلك بفضل من الله عز وحل أولا ثم برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.



وبين أن فعاليات جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته مستمرة طوال الفترة المتبقية من عمر الجائزة كالمحاضرات والدروس التوعوية والمواعظ الإرشادية بالإضافة إلى المعرض المصاحب الذي تسابقت إليه الجهات المشاركة من مختلف وزارات ومؤسسات المجتمع المدني.