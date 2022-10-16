عاطف رمضان



قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري، إنها تزاول العمل بشكل مستمر حاليا لإصلاح نفق دروازة العبدالرزاق، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة لإعادة الحركة المرورية في أسرع وقت ممكن.



وكانت هيئة الطرق بدأت أعمال تطوير منطقة تقاطع أعلى نفق الدروازة والمنطقة المحيطة بها خلال الأيام القليلة الماضية، وتوقع مسؤولو هيئة الطرق أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال 90 يوما تقريبا.



وذكرت مصادر لـ «الأنباء»، ان قياديي وزارة الأشغال العامة يحرصون على سرعة انجاز الأعمال في هذا الموقع بجودة عالية وفق مواصفات عالمية، لاسيما أنه يلقى اهتماما من مجلس الوزراء بالإضافة إلى أنه موقع حيوي في قلب العاصمة.