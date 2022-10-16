محمود عيسى



تحت عنوان «سوق سوائل الحفر العالمي» أصدرت شركة الشفافية لأبحاث السوق - وهي إحدى الشركات الأميركية العالمية المتخصصة بأبحاث السوق - أحدث تقاريرها الذي جاء فيه ان حجم هذه السوق بلغ 8.2 مليارات دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن يرتفع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.9% خلال الفترة بين عامي 2022 و2031 ليتجاوز في نهاية فترة التوقعات 14.5 مليار دولار.



النظرة المستقبلية



وأوضح التقرير ان سوائل الحفر، المعروفة أيضا باسم طين الحفر تستخدم في عمليات حفر الآبار في طبقات الأرض لأغراض إنتاج النفط والغاز أو استخراج العينات الأساسية وغيرها.

وتؤدي سوائل الحفر العديد من الوظائف منها التحكم في ضغوط تجمعات الهيدروكربون، وإزالة المواد الناتجة عن الحفر من جوف الآبار، وإغلاق التكوينات القابلة للاختراق التي تمت مواجهتها أثناء الحفر والتبريد والتزييت، ونقل الطاقة الهيدروليكية إلى الأدوات في قاع البئر والتحكم في الآبار، والحفاظ على استقرار الحفر فيها.



وعزا التقرير توقعات نمو سوق سوائل الحفر العالمية بوتيرة مناسبة خلال الفترة آنفة الذكر إلى زيادة الاستثمارات في استكشاف وإنتاج النفط والغاز البحري، فيما شجع نمو عمليات التنقيب عن النفط والغاز الصخري العديد من البلدان حول العالم على استغلال موارد الغاز غير التقليدية التي تملكها.

وبصرف النظر عن الابتكارات في سوائل الحفر، فإن الشركات تعكف على تصنيع أنابيب ومعدات حفر قوية، وتعتبر أنابيب الحفر من الأدوات المهمة المستخدمة في حفر حقول النفط، علما أنها عرضة لأنواع مختلفة من الاختبارات والأحمال وتعمل في ظروف بيئية مختلفة.



ضخامة الاحتياطيات المؤكدة



وأوضح التقرير ان دول منظمة أوپيك تتربع على 79.4% من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم حاليا، كما أن منطقة الشرق الأوسط تستحوذ على 64.5% من احتياطيات دول المنظمة.



وحققت دول أوپيك إضافات كبيرة على احتياطياتها النفطية في السنوات الأخيرة من خلال تبني أفضل الممارسات في الصناعة، إذ تنهمك هذه البلدان في عمليات استكشاف وإنتاج مكثفة. وتبلغ احتياطيات أوپيك المؤكدة من النفط حاليا 1189.80 مليار برميل.



ويسلط التقرير الضوء على ان موارد النفط والغاز ليست موزعة بالتساوي في كافة دول العالم، حيث ترى وزارة الطاقة الأميركية أن حوالي 15 دولة فقط تستحوذ على أكثر من 75% من إنتاج النفط في العالم وتمتلك ما يقرب من 93% من الاحتياطيات.

ومن المتوقع أن تملك هذه البلدان نسبة كبيرة مماثلة من موارد النفط غير المكتشفة في العالم حتى الآن.

ومن ثم، فإن الشركات في سوق سوائل الحفر تفتح فرصا لتحقيق الإيرادات في دول منظمة أوپيك الرئيسية كالكويت والسعودية وإيران وغيرها، بينما تحتل الولايات المتحدة وروسيا مرتبة منخفضة في قائمة الاحتياطيات النفطية.

ومع ذلك، فإنهما في مركز متقدم من حيث الإنتاج. وتجاوز الإنتاج العالمي 95 مليون برميل من النفط يوميا في عام 2020، وتعتبر الولايات المتحدة والسعودية وروسيا من بين أكبر منتجي النفط في العالم.



زيادة استهلاك الطاقة



ويقول التقرير ان تعاظم قطاع التصنيع والنمو السكاني أديا إلى ارتفاع استهلاك الطاقة اليومي، وتبين أن العالم يعتمد على الوقود الأحفوري لتوفير 84% من احتياجاته من الطاقة، وساعد الاستثمار في عمليات التنقيب الإنتاج في النفط والغاز البحريين على اعتماد سوائل الحفر في جميع أنحاء العالم.



ويستشهد التقرير بتوقعات وكالة الطاقة الدولية السنوية حول الطلب المحتمل على الطاقة باستخدام سيناريوهات مختلفة منها ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 31% بحلول عام 2040، مما يوفر 17% من إجمالي الطاقة المستهلكة في جميع أنحاء العالم، بينما يرتفع الطلب على النفط الخام بنسبة 21% ليساهم بواقع 35% من إجمالي الطاقة المستهلكة بحلول عام 2040.

وتغذي هذه الاتجاهات الطلب على سوائل الحفر.



أنوع سوائل الحفر



وقال التقرير انه تم تصنيف سوق سوائل الحفر العالمية من حيث النوع، إلى طين مائي وطين نفطي، وطين اصطناعي. وقد استحوذ قطاع الطين المائي على حصة كبيرة من 53.4% من السوق العالمية في عام 2021.

ومن المتوقع أن يتوسع هذا القطاع بنسبة 5.8% خلال فترة التنبؤ، لأنه أكثر سوائل الحفر شيوعا بفضل خصائصه الصديقة للبيئة وطبيعته غير السامة.



ويمكن تصميم وهندسة بعض السوائل الكيميائية المتخصصة القائمة على الماء لتكون مناسبة للبيئات ذات درجات الحرارة والضغط العاليين. ويعتبر الطين المائي الأكثر ملاءمة للبيئة والأقل تكلفة، ويستخدم عادة لحفر القسم العلوي من البئر.



العوامل الرئيسية بالسوق



يضم سوق سوائل الحفر العالمي العديد من المصنعين والموردين الصغار والكبار الذين يسيطرون على غالبية السوق.

وتعتمد معظم الشركات تقنيات واستراتيجيات جديدة مع البحث والتطوير الشامل في مساحات واسعة من مكامن النفط والغاز.



ويعد تنويع محافظ المنتجات وعمليات الدمج والاستحواذ من الاستراتيجيات المهمة التي يعتمدها اللاعبون الرئيسيون ومنهم:



شركة شلومبيرغر المحدودة، دودوبونت إنك، هاليبرتون، بيكر هيوز، شركة جنرال إلكتريك، أكزو نوبل إن في، ويذرفورد إنترناشونال، كلاريانت إنترناشيونال ليمتد، سولفاي إس إيه، جومبرو دريلينج فلويدز برايفت ليمتد، نيوبارك ريسورسز إنك، أورين هيدروكاربونز ميدل إيست إنك، نوجينتيك، شركة بيتروكيم وغيرها.