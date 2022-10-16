يغيب الحارس الدولي مانويل نوير عن المباراة المنتظرة لفريقه بايرن ميونيخ مع ضيفه فرايبورغ اليوم الأحد في الدوري الألماني لكرة القدم، لمشكلاته المستمرة في كتفه، بحسب ما أكد مدربه يوليان ناغلسمان، الذي قال: «سنفتقد القائد مرة ثانية تواليا، لن يلعب مانويل، لا يزال متألما. آمل في عودته الأسبوع المقبل (في الدور الثاني من مسابقة الكأس ضد أوغسبورغ)، لكن فرايبورغ مبكرة له».



وتابع عن حارسه الذي يستعد لتمثيل ألمانيا مرة جديدة في كأس العالم التي تنطلق الشهر المقبل في قطر: «هذا مزعج، لكن ليس بمقدورنا فعل أي شيء».



وكان نوير غاب عن فوز فريقه على فيكتوريا بلزن التشيكي 4-2 في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، بسبب إصابة في كتفه، لكنه خاض كل دقائق فريقه في الدوري المحلي هذا الموسم.



وأكد ناغلسمان ان بديل نوير (36 عاما) سيكون مرة أخرى سفن أولرايش.



ويواحه بايرن، بطل الدوري في آخر 10 مواسم، ضغوطا بعد فوزه مرة وحيدة في آخر 6 مباريات في الدوري، ليحتل المركز الرابع بفارق 4 نقاط عن أونيون برلين المتصدر ونقطتين عن فرايبورغ الثاني، وهنا قال ناغلسمان: «لا يتعلق الأمر بأونيون برلين أو فرايبورغ، بل بنا نحن إذا أردنا التواجد في المكان الذي نرغب به».