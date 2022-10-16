عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف م. محمد بن نخي أصدر تعميما إداريا لتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالوزارة استعدادا لموسم الامطار.



وأضافت المصادر أنه وفقا للتعميم تم منح كل الصلاحيات للجنة الطوارئ بالوزارة في إصدار التعليمات والتوجيهات لموظفي الوزارة بكل قطاعاتها واداراتها خاصة المشاركين بصورة مباشرة في تنفيذ خطة الطوارئ.



ووفقا للتعميم، فإن على جميع موظفي الوزارة تنفيذ كل التعليمات الصادرة اليهم من لجنة الطوارئ فورا ودون الحاجة الى الرجوع الى مسؤوليهم المباشرين وعدم الادلاء بأي تصريحات إعلامية خلال حالة الطوارئ الا من خلال مدير إدارة العلاقات العامة بعد التنسيق مع لجنة الطوارئ ويعمل بالتعميم من تاريخ صدوره «13 أكتوبر 2022» وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينتهي العمل بالتعميم بانتهاء موسم الامطار.



وذكرت المصادر ان الوزارة استعدت لمواجهة هطول الأمطار والكشف على المناطق التي يتكرر فيها تجمع مياه الأمطار والغرق وإيجاد الحلول اللازمة لها، والتعاون مع جميع الوزارات الخدمية لحل هذه المشكلات.



وأشارت المصادر الى ان فرق الصيانة لدى الوزارة بدأت الكشف على المناطق التي تكرر فيها تجمع المياه خلال مواسم الامطار، ونبهت الوزارة سابقا بضرورة المحافظة على مناهيل الأمطار وعدم إلقاء المخلفات بها والمحافظة على جاليات الأمطار وعدم إلقاء القمامة أو مخلفات الحدائق المنزلية بها، لعدم انسداد تلك الجاليات.