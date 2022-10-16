يعقوب العوضي



تعاقد نادي الصليبخات مع المدرب الوطني حسين حبيب لينضم إلى الطاقم الفني للعبة كرة اليد، حيث سيتولى مهمة تدريب فريقي الشباب تحت 19 سنة والناشئين تحت 17 سنة بالنادي.



من جانب آخر، أعلن اللاعب سعد سالم اعتزاله اللعبة رسميا، وذلك بعد مشوار طويل مثل فيه عدة أندية منها القادسية، والفحيحيل، والصليبخات، والقرين وبرقان.

وقال سالم عبر حسابه في «تويتر»: سعيد بما قدمته خلال مسيرتي في اللعبة وشرفت بجميع من لعبت معه أو ضده، شكرا لجميع إدارات الأندية التي ساندتني في مشواري وشكرا للاتحاد ومحبي اللعبة.



من جهة أخرى، تعاقدت إدارة النادي العربي مع لاعب الكويت وبرقان حسين كرم رسميا لتدعيم صفوف الفريق الأول، كما ضمت لاعب كاظمة علي أشكناني والذي يخضع حاليا للعلاج التأهيلي لإصابته في الركبة اليسرى بقطع في الغضاريف، حيث أجرى عملية جراحية.