ارتفاعات شهدتها العديد من المأكولات ولاسيما الشعبية والعديد من مواد الدواجن، ناهيك عن أسعار المعجنات، وذلك خلال الأيام الماضية وسط استمرار التبريرات من بعض أصحاب المحال بعدم مواءمة النشرات الرسمية الصادرة فيما يخص سندويش الشاورما والبطاطا والفلافل، حتى يعمد صاحب المحل إما لرفع السعر وعدم التقيد بالأسعار الرسمية أو التلاعب بالكمية وحجم السندويشة وخاصة (الشاورما).



وفي السياق، طالبت الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات للمرة الثانية في كتاب لها مقدم إلى المحافظة، برفع أسعار المعجنات بزيادة 200 ليرة بالنسبة للزعتر والجنبة و400 ليرة للمورتديلا والقشقوان، بما يشمل كل أنواع المعجنات.



وبين عضو الجمعية سام غرة فإن المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لم يوافق حتى الآن على المقترح، وقال إن النقاشات محتدمة ضمن الجمعية وخاصة بعد شكاوى ومناشدات واردة من عشرات المحال تطالب برفع أسعار المأكولات الشعبية والعديد من المواد في المقاهي والمتنزهات.