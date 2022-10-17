

صرح رئيس لجنة السوق والمشتريات في جمعية العديلية التعاونية سعود عبدالله التويجري بأن الجمعية قامت بتوقيع اتفاق مع شركة طلبات للتجارة العامة والمقاولات والمتخصصة في مجال طلب وتوصيل الأصناف والاطعمة عبر الموقع الالكتروني بتطبيق نظام طلبات في أسواق وفروع الجمعية، حيث تقوم طلبات باستلام وتحويل طلبات عملاء الجمعية عبر بوابة الدفع الالكترونية وتنفيذ الطلبات بالنيابة عن العملاء وتسليم الأصناف التي طلبت من قبل العملاء بأسرع وقت، وبدا تطبيق النظام في السوق المركزي وفرع مخبز حلويات ومعجنات العديلية، وجار العمل لتطبيقه في فرع لوازم العائلة. وأوضح التويجري مدى أهمية تطبيق النظام ومساهمتة الفعالة في رفع مستوى المبيعات الاجمالية للجمعية، حيث نحقق حاليا متوسط مبيعات يومي في التطبيق 1757 د.ك، وتحقيق معدل مبيعات شهرية من خلال التطبيق قدرها 54469 د.ك، مضيفا: لدينا طموح كبير في تحقيق مبيعات سنوية عبر هذا التطبيق بمبلغ 653628 د.ك خلال العام الحالي 2022.



وتابع: مجلس الادراة يسعى الى توفير افضل التطبيقات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من قبل جمعية العديلية التعاونية للمساهمين ورواد السوق المركزي والوصول الى اعلى شريحة من العملاء خارج المنطقة ولتكون جمعية العديلية التعاونية من أولى الجمعيات التي تحرص على تقديم وتطبيق احدث تطبيقات التجارة الالكترونية.