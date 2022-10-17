أعلنت وزارة الدفاع انطلاق الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المكتب التنفيذي رقم 56 واللجان المعاونة له واجتماع الجمعية العمومية الاستثنائي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية التي تستضيقها الكويت بمشاركة 15 دولة والأمانة العامة للاتحاد والتي تستمر حتى 20 اكتوبر الجاري.



وذكرت الوزارة في بيان صحافي ان الاجتماعات افتتحت بكلمة لرئيس الجلسة مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد الركن بحري خليل الكندري نقل خلالها تحيات رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، متمنيا لهم طيب الإقامة ببلدهم الثاني الكويت والنجاح والتوفيق لهم باجتماعهم.



وقال الكندري إن مثل هذه الاجتماعات الدورية تأتي ضمن أوجه التعاون العسكري لتوحيد وتطوير المفاهيم في المجال الرياضي العسكري.



يذكر ان اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائي يأتي لاختيار الرئيس الجديد للاتحاد العربي للرياضة العسكرية وانتخاب أعضاء جدد للجنة الفنية وانتخاب أعضاء اللجنة العلمية المشكلة حديثا.