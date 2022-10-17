أعلنـت كونسولنـــزا جلوبال وبالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وبرعاية من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات CITRA وبالشراكة الاستراتيجية مع المجلس الأميركي للأعمال AmCham عن تنظيم وإطلاق المؤتمر والمعرض الخليجي الثالث للأمن السيبراني بين 19 و20 أكتوبر 2022م والمقرر انعقاده في فندق ومنتجع الراديسون بلو - مركز مؤتمرات الهاشمي، كأول انطلاقة لها بدورتها الثالثة منذ جائحة «كورونا»، وذلك في ضوء ما تشهده دول المنطقة من تسارع كبير في عمليات التحول الرقمي وسط ارتفاع معدلات الهجمات والجرائم الإلكترونية ومخاطر اختراق البيانات وقرصنة المعلومات، ما جعل الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكثر حرصا في توفير بيئة آمنة للبيانات والعمليات الرقمية من خلال نظام متوافق مع الأنظمة الحديثة، وعبر استقطاب الخبرات وأفضل التقنيات للأنظمة العالمية ذات الجودة والمعتمدة عالميا، وهنا يأتي دور الجهات المسؤولة عن أمن المعلومات لوضع إستراتيجيات وخطط للتوافق مع التطور العالمي لتقديم أفضل الحلول لأمن الشبكات والجيل القادم من التهديدات التي تتعرض لها، من خلال أنظمة مبتكرة لمنع الاختراق وضمان الاستخدام الآمن التي يحتاج اليها العملاء في مواجهة التهديدات المتطورة والسريعة النمو في ظل تطور الأعمال وحاجة القطاعين الخاص المصرفي والمالي والتجاري والحكومي لسد حاجتهم من تلك الحلول المبتكرة.



وأفاد نائب رئيس اللجنة التنظيمية والعلمية للمؤتمر د.رضوان العناني بأن تعزيز التحول الرقمي الآمن في قطاعات الدولة يأتي تحقيقا لرؤية قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2030 عبر التعاون فيما بينها في مجالات الأمن السيبراني وحماية دول المجلس من آثار التهديدات السلبية لتداعيات عدم مواكبة نمو الحاجة لمواجهة تحديات الأمن السيبراني على أداء وفعالية اقتصاديات الدول وجودة المعيشة فيها.



وأشار العناني الى أن المؤتمر سيسهم في نشر الوعي المجتمعي بهذا الشأن، وسيسلط الضوء على محاور مهمة منها الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والتهديدات والجرائم والاختراقات الإلكترونية، التقنيات التشغيلية وحلول إنترنت الأشياء، والمدن الذكية الأمنة، الهجمات السيبرانية والمخاطر التي تواجه سلاسل التوريد، ومدى جاهزية القطاع النفطي بدول مجلس التعاون الخليجي لتحديات الأمن السيبراني.