استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في قصر السيف امس سفير دولة قطر الشقيقة لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود، حيث سلم سموه دعوة من الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية لحضور فعاليات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في دولة قطر الشقيقة.



حضر المقابلة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد الصباح ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر.



بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انفجار منجم للفحم في (بارتن) شمالي الجمهورية التركية الصديقة.