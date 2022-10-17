تشهد شركات الطيران الأميركية أرباحا قياسية في الربع الثالث من 2022 بالرغم من ارتفاع تكاليف الوقود وأزمة موظفين، بعد أن ساهم الدولار القوي في توجه الأميركان للسياحة في أوروبا الصيف الماضي أكثر من أي وقت مضى، وقد ترجم هذا إلى عوائد قوية لشركات الطيران الأميركية في الربع الثالث من هذا العام.



وأعلنت شركة دلتا مؤخرا عن صافي دخل قدره 695 مليون دولار للربع الثالث بعد أن حققت عوائد قياسية بنحو 13 مليار دولار أعلى 3% عن نفس الفترة من العام 2019 أي ما قبل إغلاقات «كورونا».



وقالت دلتا إن السفر الدولي، خاصة إلى أوروبا، وارتفاع أسعار التذاكر دعم هذه النتائج بشكل خاص، ما دفع الشركة إلى توظيف 20 ألف شخص منذ بداية عام 2021.



وتعمل شركة الطيران على استعادة قدرتها إلى مستويات ما قبل الوباء بالكامل بحلول الصيف المقبل بدعم من زيادة الطلب على طيران رجال الأعمال والترفيه بالرغم من مخاوف تراجع الاقتصاد.



وتتوقع تحقيق المزيد من الأرباح وعوائد تتفوق بنحو 5% في الربع الأخير من العام مقارنة بالربع الأخير من 2019.



وكانت «دلتا» وشركات الطيران الأخرى تعاني من ارتفاع تكاليف العمالة والوقود. فقد ارتفعت فاتورة وقود «دلتا» للربع الثالث بنحو 48%، مقارنة بعام 2019 إلى 3.32 مليارات دولار.

وحتى عند إلغاء تكاليف الوقود من المعادلة، فقد ارتفعت التكاليف لكل ميل مقعد متاح 23%، مقارنة بعام 2019 في الربع الثالث.



أيضا مجموعة American Airlines تتوقع أن ترتفع عوائدها للربع الثالث من العام بنحو 13%، مقارنة بنفس الفترة من 2019 لتتجاوز 13 مليار دولار مع صافي دخل قد يلامس مستويات المليار دولار.



أما شركة United Airlines التي من المفترض أن تصدر نتائجها قريبا تتوقع أن ترفع قدرتها الاستيعابية بنسبة 30%، في الصيف المقبل مقارنة بصيف ما قبل الوباء عام 2019، إذ ستعيد الشركة افتتاح وجهاتها لبعض الدول التي كانت قد ألغيت وقت تفشي الفيروس.



ويتوقع أن تحقق United Airlines عوائد بنحو 12.7 مليار دولار وصافي دخل بنحو 745 مليون دولار.