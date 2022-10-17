مجلس الوزراء يعقد الاجتماع الأول للحكومة الجديدة اليوم فور أداء اليمين الدستورية أمام سمو نائب الأمير

تعيين طلال الخالد نائبا أول ووزيرا ل" الداخلية " و سالم العبدالله لـ " الخارجية " والشيخ عبدالله العلي لـ " الدفاع "

نائبان لرئيس الوزراء هما د. بدر الملا ويحمل حقيبة " النفط " وبراك الشيتان كوزير دولة ل " شؤون الوزراء"

وجهان نسائيان جديدان هما أماني بو قماز ل "الأشغال " و " الكهرباء" ومي البغلي ل "الشؤون و "المرأة "

العجمي ل "شؤون الأمة " و" الاسكان" والناهض وزيرا للتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

العوضي ل " الصحة " والعدواني ل " التربية " والماجد ل " العدل " و بوقماز ل " الأشغال والكهرباء و البغلي ل " الشؤون والمرأة

اعتذار د. رنا الفارس لعدم منحها مسمي نائب رئيس وزراء

مريم بندق



أصدر سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مرسوما أميريا بإعادة تشكيل الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والتي تؤدي اليمين الدستورية أمام سموه صباح اليوم الإثنين، على أن يعقد مجلس الوزراء الاجتماع الأول للحكومة الجديدة فور أدائها القسم لاعتماد خطاب الحكومة في الجلسة الافتتاحية للمجلس غدا. وجاءت الحكومة المقدمة من رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مكتملة ومتجانسة و«تكنوقراط» بـ 15 وزيرا، وتم تعيين الشيخ طلال الخالد نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرا لـ «الداخلية» والشيخ سالم العبدالله لـ «الخارجية» والشيخ عبدالله العلي

رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

لـ «الدفاع». وضمت الحكومة نائبين لرئيس الوزراء هما د. بدر الملا الذي حمل حقيبة النفط، وبراك الشيتان وزير دولة لشؤون مجلس الــوزراء، وامـرأتين همـا:



د. أماني بوقماز لوزارة الأشغال والطاقة المتجددة، ومي البغلي



لـ «الشؤون» و«المرأة»، ونائبين محللين هما د. بدر الملا وعمار العجمي. وتم تعيين د. أحمد العوضي وزيرا للصحة،



ود. حمد العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وعبدالعزيز الماجد وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، وعبدالعزيز المعجل وزير دولة لشؤون البلدية وعمار العجمي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني، ومازن الناهض وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذا، وشهدت الحكومة عودة 3 وزراء من الحكومة المستقيلة هم النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ووزير الإعلام عبدالرحمن المطيـري، ووزيــر المالية عبد الوهاب الرشيد. واعتذرت د. رنا الفارس عن عدم المشاركة لعدم إسناد مسمى نائب رئيس الوزراء لها، حيث ترى أحقيتها في ذلك لأقدميتها.









بدر الملا: عهد مني أن أصون أموال وثروات الوطن في أي موقع كان



قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا: أشكر سمو الأمير وسمو ولي العهد على ثقتهما الغالية. وأضاف: أعلنها واضحة أن المنصب الوزاري لم يكن يوما مغنما بالنسبة لي، ولن يكون مكسبا ما لم يلب آمال وتطلعات أهلي أهل الكويت الذين أنصفوني وشرفوني بثقتهم الغالية.. عهد ووعد أن أصون أموال وثروات الوطن في أي موقع كان.



عمار العجمي: آثرنا تغليب مصلحة الوطن واجتهدنا للوصول إلى توافق وطني قائم على عهد جديد ورؤية إصلاحية



شكر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على ثقتهم، وقال في حسابه على تويتر: «آثرنا تغليب مصلحة الوطن والاستجابة لدعوة الإخوة النواب والإصلاحيين للدخول في الحكومة واجتهدنا للوصول إلى توافق وطني قائم على عهد جديد ورؤية إصلاحية تخلوا ممن خالفوا الدستور، اللهم انك تشهد بأننا وقفنا مع الوطن والشعب، ولم ولن نخذلكم».



عبدالوهاب الرشيد: أسأل الله أن يعينني على تحمل المسؤولية لخدمة الكويت وشعبها الكريم



تقدم وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بخالص الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على الثقة الغالية، سائلا الله أن يعينه على تحمل المسؤولية لخدمة الكويت وشعبها الكريم.

انضمام امرأتين إلى التشكيل: أماني بوقماز لوزارة الأشغال والطاقة المتجددة و مي البغلي لـ"الشؤون"



انضمت امرأتان إلى التشكيل هما: د. أماني بوقماز لوزارة الأشغال والطاقة المتجددة و مي البغلي لـ"الشؤون".



بدر الملا نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً لـ" النفط " وعمار العجمي‬⁩ وزيراً لمجلس الأمة والإسكان



تضمن التشكيل الجديد نائبين هما: بدر الملا نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً لـ" النفط "، وعمار العجمي‬⁩ وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني .



الحكومة الجديدة مكتملة بـ 15 وزيراً ولم تشغل أي حقائب بالوكالة



رأت الحكومة الجديدة النور مكتملة بـ 15 وزيراً ولم تشغل أي حقيبة بالوكالة بما فيها وزارة الداخلية.



نائب أول ونائبان لرئيس الوزراء



نص مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة على تعيين نائب أول لرئيس الوزراء هو الشيخ طلال الخالد، ونائبين هما: براك الشيتان و د. بدر الملا.



وزراء الحقائب السيادية : طلال الخالد لـ " الداخلية " و سالم العبدالله لـ " الخارجية " وعبدالله العلي لـ " الدفاع "



تضمنت أسماء الحكومة الجديدة وزراء الحقائب السيادية ، وهم: الشيخ طلال الخالد لـ " الداخلية " و الشيخ سالم العبدالله لـ " الخارجية " والشيخ عبدالله العلي لـ " الدفاع ".

الحكومة جاهزة للإعلان

ترقب صدور مرسوم تشكيلها بين لحظة وأخرى وخطاب " افتتاحية "البرلمان" تم الانتهاء من إعداده



علمت " الأنباء"، أن الحكومة أصبحت جاهزة للإعلان وترقب صدور مرسوم تشكيلها بين لحظة وأخرى .

وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء"، إن خطاب الحكومة الذي سيلقيه رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة بعد غد الثلاثاء أصبح جاهزا، حيث سيتم استعراضه في اجتماع مجلس الوزراء الأول بحضور الحكومة الجديدة.





ميزانية الدولة وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة أول مشروع قانون ستطالب الحكومة الجديدة بإدراجه على جدول أعمال المجلس



علمت "الأنباء" أن ميزانية الدولة وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة سيكون أول مشروع قانون ستطالب الحكومة الجديدة بإدراجه على جدول أعمال مجلس الأمة فور تشكيل مكتب المجلس واللجان البرلمانية.

وفي هذا الصدد، أكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة ل "الأنباء" ضرورة التعاون والتنسيق لاستعجال تمرير مشروع القانون لأهميته في تحريك عجلة توظيف الخريجين وغيره من القضايا الرئيسية.



الحكومة الجديدة ستقدم تعديلاً تشريعياً لصرف "أمامية" الجيش والحرس والإطفاء "عالية الخطورة"



كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" عن أن الحكومة الجديدة ستقدم تعديلا تشريعيا لصرف مكافأة الصفوف الأمامية فئة عالية الخطورة للعسكريين في الجيش والحرس الوطني والإطفاء .

صدور مرسوم أميري بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

الحكومة الـ 42 في تاريخ الكويت.. 12 وزيراً جديداً بينهم امرأتان

الخالد لـ«الداخلية» والشيتان لـ«شؤون مجلس الوزراء» والملا لـ«النفط» والمطيري لـ«الإعلام» والرشيد لـ«المالية» والعوضي لـ«الصحة» وبوقماز لـ«الأشغال والكهرباء»

العدواني لـ«التربية» والعبدالله لـ«الخارجية» والماجد لـ«العدل والأوقاف» والمعجل لـ«شؤون البلدية» والعلي لـ«الدفاع» والعجمي لـ «الإسكان» والناهض لـ«التجارة» والبغلي لـ«الشؤون»



صدر أمس مرسوم أميري بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.. وفيما يلي نص المرسوم:

مرسوم رقم 191 لسنة 2022

بإعادة تشكيل الوزارة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 9 ربيع الاول 1444هـ الموافق 5 أكتوبر 2022م بتعيين رئيس مجلس الوزراء،

- وعلى المرسوم رقم 189 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة،

- وعلى الاستقالة المقدمة من السادة الوزراء بتاريخ 6/10/2022،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعاد تشكيل الوزارة على النحو التالي:

1 - طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

2 - براك علي براك الشيتان نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

3 - الدكتور بدر حامد يوسف الملا نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط.

4 - عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للاعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.

5 - عبدالوهاب محمد أحمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

6 - د.أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة.

7 - د.أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

8 - د.حمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

9 - سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية.

10 - عبدالعزيز ماجد عبدالعزيز الماجد وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.

11 - عبدالعزيز وليد عبدالله المعجل وزير دولة لشؤون البلدية.

12 - عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع.

13 - عمار محمد عمار العجمي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.

14 - مازن سعد علي الناهض وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

15 - مي جاسم محمد البغلي وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالف ذلك وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد نواف الأحمد الصباح

"التواصل الحكومي": صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

أعلن مركز التواصل الحكومي صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وفيما يلي أسماء الوزراء :