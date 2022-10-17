استقبل وكيل وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي أعضاء الجمعية الصيدلية الكويتية وأعضاء لجنة القطاع الخاص للتباحث في توجه الوزارة فيما يتعلق بقطاع الصيدليات الأهلية وتنظيم عملها. وتم تأكيد حرص الوزارة على تمكين الصيدلي الكويتي بكل ما يلزمه من أدوات وإجراءات في سبيل إدارته لصيدليته الخاصة وممارسته عمله في القطاع الخاص، كما تم التأكيد على اهتمام «التجارة» وسعيها في دعم توطين الصناعات الدوائية بغية تحقيق الأمن الدوائي في الكويت. وأوضح الوكيل العنزي حرص الوزارة على ضبط كافة الممارسات وتطبيق القانون خاصة على الصيدليات المخالفة للقوانين، وضمن تعاون بناء مع أعضاء اللجنة الرباعية، مشددا على ضرورة منع الممارسات التي يتم من خلالها احتكار الدواء وضرورة أن يكون الدواء متوافرا وفي متناول المريض والمستهلك عموما مع أهمية تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة.



وتطرقت الجمعية الصيدلية الكويتية إلى ضرورة فتح نشاط المكاتب العلمية للشركات العالمية وإنشاء الكيان القانوني المناسب لها، حيث أبدت وزارة التجارة دعمها لهذا الشأن وأنها بانتظار توصيات اللجان المعنية والمخاطبات الرسمية من قبل وزارة الصحة.



محمد العنزي خلال لقائه أعضاء الجمعية الصيدلية الكويتية