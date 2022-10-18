تواصل الفرق الرقابية بجميع أفرع البلدية بالمحافظات تكثيف جولاتها التفتيشية للكشف على السراديب المستغلة تجاريا مخازن بالمخالفة للوائح والقوانين وعدم السماح باستغلال البناء لأي غرض غير المرخص من أجله لخطورة استخدامه على الأرواح والممتلكات فضلا عن التأكد من التزامهم بالاشتراطات والضوابط البلدية.



وفي هذا السياق، كشف رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة ثويني الديحاني عن قيام الفريق الرقابي برصد سرداب مخالف لاشتراطات البلدية بمنطقة القصر يتم استخدامه في غير الغرض المرخص من أجله وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بإغلاقه وتحرير مخالفة لفتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية وتوجيه إنذار لصاحب العقار بإخلائه وإزالة أسباب المخالفة والغلق وإلا فسيتم وضع بلوك على العقار.



وأكد الديحاني تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للقضاء على هذه الظاهرة من خلال رصد وحصر السراديب المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها. وذكر ان الفريق الرقابي ومن خلال الجولة التفتيشية التي تم تنفيذها قام بالمرور على عدد من المحلات للتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية وتم تحرير 5 مخالفات استغلال مساحة.