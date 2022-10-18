مصطفى صالح



كشفت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جاء في صدارة منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في الكويت خلال الربع الثالث من 2022، فيما حل موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في المركز الثاني، ومنصة التدوين الاجتماعي «تمبلر» في المركز الثالث.



وبحسب الإحصائية، التي اطلعت عليها «الأنباء»، فقد حل موقع «إنستغرام» في المركز الرابع، وتلاه موقع التواصل الاجتماعي الروسي «أدنوكلاسنيكي» خامسا، وجاء موقع الصور «بنترست» في المركز السادس، ثم موقع «فكونتاكتي» سابعا، وموقع «تاجيد» الأميركي ثامنا، ثم موقع المحادثات «رديت» تاسعا، وأخيرا في المركز العاشر موقع «تينسنت» الصيني.



تطبيقات البث



وفيما يخص تطبيقات تشغيل البث الأعلى استخداما في الكويت بالربع الثالث من العام الحالي، فقد كشفت البيانات أن موقع «تيك توك» هو الأكثر استخداما بالكويت خلال الربع الثالث من العام الحالي، وتلاه موقع «يوتيوب» بالمركز الثاني، ثم منصة «نتفليكس» ثالثا.



وحلت منصة «تويتش» في المركز الرابع، ومنصة «شاهد» في المرتبة الخامسة، ثم منصة «تويتر فيديو» سادسا، ثم منصة «أمازون فيديو» سابعا، وجاء موقع «ديليموشن» في المركز الثامن، ثم منصة «فيسبوك فيديو» تاسعا، وأخيرا بالمركز العاشر تطبيق «بي ان كونكت».



تطبيقات الألعاب



وحول تطبيقات الألعاب الإلكترونية الأكثر استخداما في الكويت، فقد تصدرت ألعاب الكمبيوتر «Valve steam services» القائمة، وجاءت بالمركز الثاني تطبيقات الألعاب الإلكترونية الأميركية «بليزارد»، تلتها لعبة «روبلوكس» في المرتبة الثالثة، ثم منصة ألعاب «بلاي ستيشن» رابعا.



وجاء في المركز الخامس ألعاب الكمبيوتر «Valve steam download»، ثم ألعاب «origin games» في المركز السادس، وسابعا جاءت سلسلة ألعاب «كول أوف ديوتي»، وثامنا حلت ألعاب «origin games download»، وفي المرتبة التاسعة حلت لعبة «فورتنايت» لأجهزة الكمبيوتر، وأخيرا بالمركز العاشر جاءت لعبة «ببجي موبايل».