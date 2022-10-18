الدوحة - فريد عبدالباقي



منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الدوحة شرف تنظيم النسخة الـ 18 من نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2023، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الـ 11 للاتحاد القاري، الذي عقد صباح أمس في مقر الاتحاد القاري في العاصمة الماليزية (كوالالمبور)، وذلك بدلا من الصين، وانسحاب كوريا الجنوبية وإندونيسيا من سباق الترشح لتنظيم البطولة.



ومن المنتظر أن يتم الكشف رسميا عن موعد إقامة البطولة في وقت لاحق.



كما ناقش المكتب التنفيذي ملفات الترشيح المقدمة من أجل استضافة كأس آسيا 2027، والتي اقتصرت على الاتحادين السعودي والهندي لكرة القدم، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ قرار تحديد الدولة المضيفة خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل في فبراير المقبل.



وبناء على هذا القرار، فقد تم إغلاق ملف ترشيح الاتحاد القطري من أجل استضافة كأس آسيا 2027، حيث تم اعتباره منسحبا، بعد النجاح في طلب الحصول على استضافة كأس آسيا 2023، وذلك بحسب تعليمات تقديم ملفات الترشيح.