القاهرة - سامي عبدالفتاح



تنطلق اليوم النسخة الـ 64 من الدوري المصري الممتاز ويتنافس فيها 18 فريقا على إحراز اللقب.



وسيشهد هذا الموسم زيادة في عدد الحضور الجماهيري إلى ستة آلاف متفرج. ويلتقي اليوم أسوان مع الاتحاد السكندري بستاد أسوان، والبنك الأهلي مع فاركو بستاد بتروسبورت، والمصري وسيراميكا كليوباترا بستاد برج العرب.



ويستهل الزمالك حملة الدفاع عن لقبه باحثا عن التتويج الثالث تواليا، عندما يلتقي سموحة بستاد المقاولون العرب غدا، كما يشهد اليوم نفسه مواجهة إنبي مع بيراميدز بستاد بتروسبورت، والإسماعيلي مع الأهلي بستاد برج العرب.



وتختتم الجولة الخميس بمواجهات: المقاولون العرب وغزل المحلة بستاد المقاولون العرب، وحرس الحدود مع فيوتشر بستاد حرس الحدود، والداخلية مع طلائع الجيش بستاد السويس.