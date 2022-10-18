أعلن رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي لهيئة أسواق المال د.أحمد الملحم، أنه في إطار فحص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بمدى التزام المؤسسات والجهات الحكومية لقرار رقم 9 لسنة 2021 بشأن سياسة تصنيف البيانات، حصلت هيئة أسواق المال على نسبة التزام بلغت 100% بعد التحقق من التزامها الكامل لسياسة تصنيف البيانات.



وأشار الملحم إلى أن الفريق المختص من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات قام بزيارة ميدانية لهيئة أسواق المال بتاريخ 10 أكتوبر 2022، اطلع خلالها على سياسة تصنيف أصول المعلومات المعتمدة لدى الهيئة والإجراءات الخاصة بتصنيفها وفق القرار رقم 9 لسنة 2021 الصادر عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

وقد تأكد أن هيئة أسواق المال تحتفظ بجميع بياناتها على اختلاف مستوى سريتها داخل الكويت في مراكز بيانات تابعة للهيئة، وذلك وفقا للتقرير الخاص بالفحص الذي أجراه فريق الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، كما أكد التقرير التزام هيئة أسواق المال تصنيف البيانات حسب مستويات السرية الصحيحة.

وذكر الملحم أن الهيئة أنشأت وحدة تنظيمية مختصة بأمن المعلومات تباشر عمليات تصنيف أصول المعلومات حسب السياسات والإجراءات ذات الشأن، كما شكلت لجنة توجيهية تشرف على إجراءات الأمن والتأكد من تنفيذها وفقا للسياسات المعتمدة.

تجدر الإشارة الى أن هيئة أسواق المال بادرت بتصنيف أصول المعلومات منذ عام 2014 وأنها تقوم بشكل دوري بمراجعة الضوابط الأمنية اللازمة لحماية أصول معلوماتها حسب الممارسات المثلى في هذا المجال.