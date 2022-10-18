علاء مجيد



بلغت عمليات شراء الكويتيين للأسهم الإماراتية في سوق ابوظبي خلال أول 9 أشهر من 2022 نحو 491 مليون درهم (ما يعادل 41.4 مليون دينار)، فيما بلغت عمليات البيع ما قيمته 555 مليون درهم (ما يعادل 46.8 مليون دينار)، ليكون صافي التعاملات البيعية منذ بداية العام بقيمة 63.9 مليون درهم (ما يعادل 5.39 ملايين دينار).



كما جاءت عمليات شراء الكويتيين بالاسهم الاماراتية بسوق ابوظبي للاوراق المالية خلال سبتمبر الماضي بقيمة 70.9 مليون درهم (ما يعادل 5.98 ملايين دينار)، في حين بلغت عمليات البيع 79.31 مليون درهم (ما يعادل 5.69 ملايين دينار) ليكون صافي التعاملات البيعية خلال سبتمبر بقيمة 8.4 ملايين درهم (ما يعادل 710 آلاف دينار).



وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، نجد ان الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة ابوظبي خلال شهر سبتمبر الماضي تقدر بنحو 1.38 مليار درهم (ما يعادل 120 مليون دينار) وعمليات بيع بقيمة 1.28 مليار درهم (ما يعادل 110 ملايين دينار) ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية خلال الشهر بقيمة 109.07 ملايين درهم (ما يعادل 9.2 ملايين دينار).



وخلال التسعة أشهر الماضية ومنذ بداية العام نجد أن الخليجيين حققوا صافي شراء بلغ 321.76 مليون درهم (ما يعادل 27.16 مليون دينار) من خلال عمليات شراء بلغت قيمتها 5.41 مليارات درهم (ما يعادل 460 مليون دينار) وعمليات بيع بلغت قيمتها 5.09 مليارات درهم (ما يعادل 430 مليون دينار).