حققت الكويت المركز الثالث في بطولة العالم للزوارق السريعة للموسم 2022 عقب فوز الزورق الكويتي (كويت B24) بقيادة المتسابق الدولي بدر الدوسري ومساعده محمد العيسائي المركز الثاني في الجولة الثالثة والأخيرة التي نظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة في الفترة من 14 إلى 16 الجاري واستضافتها مدينة كومو الإيطالية.



وكان الزورق الكويتي بقيادة الدوسري قد شارك في الجولة الأولى أبريل الماضي بمدية ملقا الإسبانية ولم يحالفه الحظ لتعرض الزورق لخلل مفاجئ، فيما استطاع تحقيق المركز الأول في الجولة الثانية يونيو الماضي والتي استضافتها مدينة أوستند البلجيكية.



هذا، وهنأ رئيس وفد المنتخب الكويتي للزوارق السريعة ورئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري علي الشمالي الكويت قيادة وحكومة وشعبا بهذا الإنجاز العالمي، مضيفا أن هذا الإنجاز جاء مكملا للإنجازات العالمية الكبيرة التي يحققها أبطال الكويت في الرياضات البحرية وعلى مستوى بطولات الزوارق السريعة وجاء فيها الإنجاز العالمي الكبير للدوسري ومساعده العيسائي.