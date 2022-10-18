أعلن المعهد العربي للتخطيط عن إطلاق برنامج تمكين وبناء رواد الأعمال الكويتيين بهدف دعم ريادة الأعمال في الكويت وزيادة فرص تحول الشباب الكويتي من العمل في القطاع العام إلى القطاع الخاص لحساب أنفسهم.



وقال مدير مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المعهد د.إيهاب مقابلة لـ «كونا»، إن هذا البرنامج يأتي بالتعاون مع «الحساب الخاص» الذي يديره الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.



وأضاف د.مقابلة أن البرنامج يتكون من 36 ورشة تدريبية تعقد بشكل متتال بهدف دعم ريادة الأعمال من خلال مساعدة الشباب الكويتي لاستكمال مراحل تأسيس مشروعات خاصة بهم.



وأفاد بأن البرنامج يأتي في إطار دعم دور القطاع الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، مبينا ان الورش تساعد المشاركين على مواكبة رواد الأعمال، كما تساعد المستثمرين على تشغيل مشاريعهم وتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات ووضع الخطة التسويقية اضافة إلى انها تساعدهم في مراحل التقييم والتطوير.



ويعد المعهد الذي يتخذ من الكويت مقرا له مؤسسة عربية إنمائية مستقلة غير ربحية أسست عام 1972 بهدف دعم الجهود التنموية في الدول العربية من خلال المساهمة في بناء القدرات البشرية الوطنية وتعزيز الأداء المؤسسي.