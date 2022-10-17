

إنجاز كويتي جديد مع تحقيق المهندس المعماري الكويتي، والرئيس التنفيذي للمكتب العربي، م. طارق شعيب، مرتبة مرموقة ضمن تصنيفات مجلة Design Middle East، حيث تم إدراجه مؤخراً في التصنيف السنوي لـ Creative 30 Powerlist، وذلك في المرتبة الــ11 على صعيد المنطقة. ويعد شعيب هو الاسم الكويتي الوحيد ضمن هذا التصنيف الإقليمي الرائد.



وقد جاء هذا التكريم نظراً إلى كون شعيب قائدة ذا رؤية معمارية متميزة، له دور بارز في النهضة العمرانية للكويت، وحقق نقلة نوعية معمارية بإنجازات تنموية تتحدث عن نفسها اليوم، وستظل تؤرخ لعقود قادمة بين المعالم الرئيسية في البلاد.



ويعد شعيب بين رواد مجتمع التصميم والبناء في المنطقة، وذلك من خلال رؤيته الإبداعية في تصميم وقيادة أضخم مشاريع شهدتها الكويت والمنطقة، وبصمته الواضحة والراسخة في إثراء البيئة المبنية بأرقى معايير التميّز في التصميم والفخامة في تنفيذها: قصر العدل الجديد – مجمع الأفنيوز – مدينة الجهراء الطبية – مجمع محاكم الجهراء والفروانية – مقر بنك الكويت المركزي وغيرها الكثير.