دعاء خطاب DOUA_KHATTAB

أعلن اللاعب الكويتي يعقوب العنزي عن سعادته بانضمامه إلى فريق الدرجة الاولى لكرة الطائرة في نادي الشباب الرياضي

كما أعرب عن امتنانه لتواجد المدرب التونسي : فريد بن عمارة

على رأس الجهاز الفني للفريق الذي ساهم في تكوين عدد كبير من اللاعبين البارزين على مستوى دولة الكويت، "الأنباء " كان لها معه لقاء لتتعرف على بدايته ورؤيته للواقع الرياضي والتحديات التي واجهها والى التفاصيل في السطور التالية..

في سطور كيف تعرفنا عن نفسك

أنا شاب كويتي طموح لاعب كرة طائرة وأحب رياضة الدراجات الهوائية والسباحة وكذلك انا من النشطاء في السوشيال ميديا واعمل كموظف في جمارك الكويت.

متى بدأت كرة الطائرة ولماذا اخترتها؟

بديت في سنة ٢٠٠٩ اخترتها لعدت اسباب في البداية كانت الفريق المدرسي باشراف دكتور عباس الفيلي وهو الشخص الذي حببني بهذه اللعبة أما السبب الثاني، فكان عدم الاشتباك مابين اللاعبين وقلة الاصابات في لعبة كرة الطائرة

أين كنت قبل انضمامك الى نادي الشباب الرياضي؟ لماذا انتقلت؟

بدأت مسيرتي في نادي الساحل الرياضي واستمريت ١٠ سنوات وقفت نشاطي الرياضي لمدة سنتين من اجل دراستي وثم كملت في نادي برقان الرياضي لمدة موسم واحد فقط ومن بعدها انضميت الى منتخب وزارة الداخلية وثم انتقلت الى نادي الشباب الرياضي

ما عدد المباريات التي لعبتها على الصعيدين المحلي والدولي

انضميت للفريق الاول من كان عمري عاما١٨ لمدة ٧ سنوات ولعبت بطولة العربيه للانديه في دولة مصر ٢٠١٧ مع فريق الساحل

ما الفرق بين المدرب العربي والاجنبي؟

بالنسبة لي شخصياً لايوجد فرق بين الاثنين لكن المدرب الاجنبي من شروطه ان يكون معه طاقم كامل والعربي نادراً ما نرى معه طاقم كامل، لهذا السبب المدرب العربي مظلوم

من اللاعبين الكويتين أو الأجانب الذين تأثرت بهم ؟

محمد إسحاق لاعب منتخب الكويت ، طارق السماري لاعب منتخب تونس

برأيك هل ترى أن منتخب الكويت للسيدات لديه القدره على التنافس في البطولات الخارجية؟

طبعاً من افضل المنتخبات الخليجية ، لكن نتمنى ان يزيد الاهتمام فيهم

كيف كانت مشاركتك في المباراة أمام نادي كاظمة بعد انضمامك لنادي الشباب؟

الحمدالله قدمت انا و وزملائي اداء مشرفا على الرغم من عدم وصول المحترفين الى الوطن بسبب تأخر عقودهم وان شاء الله نعوضها في المرات القادمة ونعد بزيادة الاستعداد والتمارين