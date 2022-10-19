احتفل الشيخ حمد جابر العلي بزفاف ابن أخيه صالح طلال مرزوق الغانم على كريمة عبدالوهاب أحمد المرزوق بحضور جمع من الشيوخ والشخصيـــات والأهل والأصدقاء الذيــن قدمــوا المباركة والتهاني بهذه المنــاســبــة السعيدة.



ألف مبروك.