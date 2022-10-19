twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الغانم والمرزوق الأربعاء 2022/10/19 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1396 A+ A- استمع سمو الشيخ ناصر المحمد والمعرس صالح طلال الغانم وعبدالوهاب أحمد المرزوق والشيخ حمد جابر العليسمو الشيخ ناصر المحمد والشيخ فهد السعد ود.عبدالله المعتوق والشيخ أحمد العبدالله وفؤاد الغانم يباركون(هاني الشمري)سمو الشيخ صباح الخالد يهنئ الشيخ حمد جابر العليسمو الشيخ صباح الخالد مهنئاالشيخ محمد اليوسف والشيخ سلمان الحمود والشيخ خالد البدر مع المهنئينالمعرس صالح طلال الغانمالشيخ محمد العبدالله وسفير المملكة العربية السعودية الأمير سلطان بن سعد يباركانالشيخ صقر محمد القاسمي متوسطا حمد طلال الغانم وعبدالعزيز البنوانالشيخ عبدالله العلي والشيخ حمد السالم يهنئانالشيخ خالد بن محمد آل نهيان والمعرس صالح الغانم وعبدالوهاب المرزوقالشيخ محمد الخالد مهنئاالشيخ علي الجابر مباركاالشيخ ثامر العلي والشيخ عبدالله الصباح يهنئانالشيخ مبارك فيصل النواف والشيخ فهد ناصر الصباح وبدر البدرالشيخ عبدالله ناصر الصباح مباركاالشيخ محمد العبدالله وبدر البدرالشيخ فهد جابر العلي والشيخ فواز الخالد يباركانالسفير الإماراتي د.مطر النيادي والسفير السعودي الأمير سلطان بن سعد والشيخ مبارك الفهد يهنئونالسفير العماني د.صالح الخروصي يقدم التهانيالسفير القطري علي آل محمود والسفير الإماراتي د.مطر النيادي يباركانالشيخ أحمد جابر العبدالله مهنئاالشيخ نواف فيصل النواف مباركاالشيخ صباح أحمد الصباح والشيخ أحمد اليوسف يباركانعبداللطيف الروضان وناصر الروضان والشيخ دعيج الخليفة يباركوند.محمد الفارس مهنئاعبدالرحمن المطيري يباركالمعرس صالح طلال الغانم متوسطا الشيخ حمد جابر العلي ووالد العروس عبدالوهاب أحمد المرزوقأنس الصالح مباركاشقيق المعرس حمد طلال الغانم ومحمود بوشهريتهنئة بالمناسبة السعيدةالمعرس صالح الغانم ووالد العروس عبدالوهاب المرزوقمشاري الخالد يقدم التهانيالشيخ حمد جابر العلي ومرزوق محمد الغانم والمعرس صالح طلال الغانملقطة تذكارية مع المعرس بالمناسبة السعيدةلقطة للذكرى مع المعرس صالح طلال الغانمحديث بين د.عبدالله المعتوق والشيخ صقر بن حميد القاسمي والشيخ حمد الجابر وتهنئة للشيخ حمد الجابر والمعرس صالح الغانم ووالد العروس عبدالوهاب المرزوقفؤاد الغانم ود.عبدالله المعتوقمحمد العبدالجادر وعبدالعزيز الغنام وأحمد الغنام يباركونمن المهنئينالفريق م.محمود الدوسري مباركا احتفل الشيخ حمد جابر العلي بزفاف ابن أخيه صالح طلال مرزوق الغانم على كريمة عبدالوهاب أحمد المرزوق بحضور جمع من الشيوخ والشخصيـــات والأهل والأصدقاء الذيــن قدمــوا المباركة والتهاني بهذه المنــاســبــة السعيدة.ألف مبروك.