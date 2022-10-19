أسامة أبوالسعود



‏تشرفت جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته بزيارة فضيلة الشيخ مشاري راشد العفاسي، حيث استقبله وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع شؤون القران الكريم والدراسات الإسلامية د.فهد الجنفاوي.



وكان لهذه الزيارة الأثر البالغ والإيجابي على نفوس المتسابقين الذين حضروا للكويت من شتى بقاع العالم سواء كانوا متسابقين أو مشاركين في المعرض المصاحب للجائزة.



وحضر العفاسي جزءا من فعاليات المسابقة واستمع إلى قراءة بعض الطلاب المتسابقين واطلع على عدد من أعمال الجهات الحكومية والخاصة وجهودها في خدمة القرآن الكريم من خلال معرض الجائزة والذي أقيم هذا العام تحت شعار «تعلم القرآن أينما كنت».