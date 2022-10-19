بدء الموسم من 15 نوفمبر حتى 15 مارس المقبل



عقدت لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي لموسم 2023/2022 اجتماعها الثاني أمس برئاسة رئيس اللجنة ونائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي فهد الشتيلي وحضور ممثلي الجهات المعنية بمواقع التخييم.



وعقب الاجتماع، قال الشتيلي إنه تم تعديل المواقع التي طرحت خلال الاجتماع السابق بإضافة 3 مواقع جديدة وسيتم اعتمادها خلال الأيام القادمة بعد موافقة كل الجهات المعنية، ليصبح العدد الإجمالي نحو 23 موقعا، فضلا عن استعراض الأحكام والشروط المتبعة في موسم التخييم الذي سيبدأ من 15 نوفمبر حتى 15 مارس إلى جانب استعراض المراسلات الواردة للجنة.



وأضاف الشتيلي أن اللجنة في إطار تواصلها وتنسيقها مع الجهات المعنية بهدف التحضير والتجهيز وتوفير سبل الراحة لرواد البر لقرب موسم التخييم الربيعي استعرضت الضوابط والاشتراطات والإجراءات الخاصة بتراخيص المخيمات، مؤكدا التقيد بعدم إقامة أي مخيم قبل فتح باب الترخيص الذي سيتم الإعلان عنه، وفي غير المواقع المحددة للتخييم من قبل اللجنة تجنبا للإزالة من قبل الفرق الميدانية التي تم تشكيلها على مستوى المحافظات لمسح جميع المواقع وتجهيزها وتنظيفها.



ودعا ممثلي الجمعيات التعاونية للاجتماع الثلاثاء المقبل 25 الجاري في تمام الساعة 11.00 صباحا، لاختيار مواقع لهم ضمن المواقع المعتمدة والمحددة من قبل اللجنة لإقامة أسواق مركزية وأماكن ترفيهية، وذلك بمحافظة حولي خلف جمعية حولي - الدور السابع.