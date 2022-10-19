القاهرة ـ ناهد إمام



قدم المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية تبرعا ماليا لجمعية الأورمان الخيرية بقيمة 1925440 جنيها من جمعية النجاة الخيرية لتنفيذ عدد من المشاريع الإنسانية والخيرية لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، ومنها مشروع توصيل نقاط المياه، تركيب الأطراف الصناعية، مساعدة مرضى السرطان ـ مستشفى شفا الأورمان. وأشارت سارة المطيرى مديرة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية الى حرص الكويت حكومة وشعبا على المشاركة الفعالة في مختلف الأعمال الإنسانية بجمهورية مصر العربية إيمانا منها بتحقيق روح التكافل والتواصل بين الشعبين الشقيقين. وأعربت عن شكرها لجمعية النجاة الخيرية على تعاونها الدائم والمستمر لهذه الأعمال الخيرية التي تسهم في عمليات التنمية ومساعدة المحتاجين وذوي الدخل المحدود ومساهمتها في تحقيق الرؤية المستقبلية للمكتب التي من أهدافها تعزيز العمل الإنساني والخيري على ارض مصر.



من جهته، أوضح مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، أن هذه المشاريع ستتم بالتنسيق مع المكتب الكويتي، وسيتم إرسال تقارير بشكل مستمر إلى المكتب عن مراحل التنفيذ، كما أثنى على دور المكتب الكويتي في التنسيق الدقيق في تيسير وتنفيذ المشاريع الخيرية، موجها الشكر لكل أهل الكويت الكرماء وجمعية النجاة الخيرية والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية لما يقدمونه من دعم خيري وإنساني في جمهورية مصر العربية.