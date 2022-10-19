تقيم جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء ندوة بعنوان «غذاء آمن اليوم لغد مفعم بالصحة» بمناسبة يوم الأغذية العالمي.



وسيحاضر في الندوة كل من اخصائي التغذية في مستشفى جابر الأحمد غادة العتيبي والمدرب والمرشد النفسي والاجتماعي حنان الحردان والمحاضر في التدريب واللياقة البدنية د.حسين حيات، وسيديرها أحمد القلاف أمين سر جمعية الرسالة الإنسانية.



وستقام على هامش الندوة التي ستعقد في مقر الجمعية بالقادسية لقاءات عملية مع المحاضرين كل حسب تخصصه وتقديم منتجات إعلامية توعوية للحضور بالإضافة إلى تقديم استشارات غذائية لتحسين الحياة في فصل الشتاء.