محمود عيسى



قالت صحيفة «تايمز اوف عمان»، ان ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يساعد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الحفاظ على توازن مالي سليم.

جاء ذلك فيما نقلته الصحيفة عن كبير محللي السوق في شركة «كابيكس مينا» فادي رياض خلال مقابلة حصرية، مشيرا الى ان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) بشكل عام تسعى إلى إيجاد توازن في أسواق النفط من خلال الدفاع عن مصالح المنتجين وحماية مصالح عملائها.



وأضاف رياض أنه في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة ضغوطا لدفع أسعار النفط إلى الانخفاض لتأمين أسعار أرخص للغاز والديزل على المستوى الوطني، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تدرس الحفاظ على أسعار النفط الخام عند مستويات مريحة في وقت يتباطأ فيه الطلب.

وتوضيحا لتأثيرات تخفيضات «أوپيك+» في إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا على الاقتصادات النامية، قال رياض إن هذه الخطوة يمكن أن تساعد في دعم أسعار النفط عند المستويات الحالية أو الى مستويات أعلى، ما قد يضغط على الاقتصادات النامية، ومعظمها مستورد صاف للنفط.



وأضاف «لقد شعرت الاقتصادات النامية بضغوط تضخمية قوية خلال العامين الماضيين منذ بداية وباء فيروس كورونا وتفاقمت هذه الضغوط بسبب الحرب في أوكرانيا، ويمكن أن تدعمها أسعار النفط المرتفعة في وقت تكافح فيه البنوك المركزية لكبح جماح التضخم».