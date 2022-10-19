قررت السعودية طرح مناقصة لإعادة شراء سندات بـ 15.5 مليار دولار باستحقاقات حتى 2026.



وأظهر إفصاح لبورصة لندن الثلاثاء أن السعودية قدمت عرضا لحاملي السندات الحالية لشرائها نقدا وأنها قد تصدر سندات جديدة.



ووجهت وزارة المالية السعودية الدعوة لحاملي سنداتها التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار المستحقة في عام 2023، وسندات بقيمة 4.5 مليارات دولار مستحقة في أبريل 2025، وسندات بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة في أكتوبر 2025، وسندات بقيمة 5.5 مليارات دولار مستحقة في عام 2026.



وقالت الوزارة إنها تعتزم إصدار سلسلة من السندات الجديدة المقومة بالدولار بسعر فائدة ثابت في إطار برنامجها العالمي المتوسط الأجل للأوراق المالية وكذلك صكوك جديدة دولارية تخضع لظروف السوق.



وأظهرت وثيقة مصرفية الثلاثاء أن السعودية خفضت السعر الاسترشادي لصفقة سندات تتألف من صكوك إسلامية لأجل 6 سنوات وسندات تقليدية لأجل 10 سنوات بعد أن تجاوز الطلب 24 مليار دولار.



وذكرت الوثيقة أنه تم خفض السعر الاسترشادي بمقدار 25 نقطة أساس من السعر الأولي إلى 110 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية للصكوك، و155 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية لسندات الـ 10 سنوات.

ومن المتوقع أن يتم تسعير السندات في وقت لاحق الثلاثاء.