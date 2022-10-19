أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عمق العلاقات التي تجمع روسيا وسورية في مختلف المجالات، والتي تعززت وترسخت خلال السنوات الماضية وبلغت مستويات رفيعة من التعاون الثنائي على كل الصعد، مشيرا إلى أن البلدين حققا إنجازات مهمة نتيجة هذا التعاون على المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية والشعبية.



ونوه لافروف خلال استقباله امس سفير سورية لدى روسيا د.رياض حداد بمناسبة انتهاء مهامه في موسكو بحجم العمل الكبير الذي يقع على عاتق سفيري البلدين لتنسيق هذه الجهود ووضعها موضع التنفيذ.



وقال لافروف: إن روسيا مستمرة بهذا النهج الداعم لسورية وشعبها حتى استعادة الأمن والاستقرار فيها، بما في ذلك تقديم المساعدات اللازمة لدعم صمود سورية في وجه الحصار الاقتصادي والعقوبات الجائرة المفروضة عليها من قبل الغرب.



وأعرب لافروف عن شكره للسفير حداد على عمله المثمر في موسكو، مشيدا بالدور الكبير الذي اضطلع به لتعميق علاقات الصداقة وتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في كل المجالات.



بدوره، أعرب السفير حداد عن الشكر للوزير لافروف والعاملين في وزارة الخارجية الروسية على حسن الاستقبال وتسهيل نجاح مهمته في روسيا، مجددا التعبير عن دعم سورية المستمر لروسيا في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا الهادفة إلى تصحيح النظام الدولي بما يخدم جميع شعوب العالم.