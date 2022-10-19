أعلن «ائتلاف إدارة الدولة» الذي يضم أحزابا وتحالفات سياسية كبرى في العراق عزمه عقد جلسة برلمانية السبت المقبل للتصويت على الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.



وبعد اجتماع في مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي امس، قال الائتلاف في بيان، إنه بحث «ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة، وانه ستتم دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها».



ويضم «ائتلاف الدولة» الذي أنشئ في الأشهر الأخيرة الأحزاب المنضوية في «الإطار التنسيقي» الشيعي الذي يملك 138 نائبا من أصل 329، بالإضافة إلى الحزبين الكرديين الكبيرين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني وبعض الكتل السنية.



وحسب مصادر عراقية، تسلم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني امس الأول قائمة بأسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية وسيتولى دراستها واختيار شخصيات تنطبق عليها معايير سبق أن أعلن عنها وأبرزها الكفاءة والنزاهة والمهنية.



وفي سياق ذي صلة، ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع السفيرة الأميركية إلينا رومانوسكي تطورات الأوضاع السياسية في العراق وملف تشكيل الحكومة الجديدة.



وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) امس إن «الحلبوسي استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية، وناقشا آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد والخطوات الجارية لاستكمال تشكيل حكومة تعنى بمتطلبات الشعب وتلبي طموحاته».