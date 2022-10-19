قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت قذائف مدفعية قبالة ساحليها الشرقي والغربي.



وأوضحت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في بيان ان كوريا الشمالية أطلقت نحو مائة قذيفة في البحر قبالة ساحلها الغربي و150 قذيفة أخرى قبالة ساحلها الشرقي.



وجاء أحدث نشاط عسكري لبيونغ يانغ بعد أن بدأت قوات كوريا الجنوبية تدريباتها العسكرية السنوية (هوجوك) التي تهدف إلى زيادة قدراتها في مجال التصدي لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.



والتدريبات، التي من المقرر أن تنتهي السبت المقبل، هي الأحدث في سلسلة مناورات عسكرية أجرتها كوريا الجنوبية في الأسابيع الماضية ومن بينها أنشطة مع الولايات المتحدة واليابان.